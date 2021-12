PMs presos pelo sumiço e morte de Geovane são soltos

Os três policiais militares acusados de matar e torturar Geovane Mascarenhas de Santana, 22, foram soltos na madrugada deste domingo, 12.

Cláudio Bonfim Borges, Jailson Gomes de Oliveira e Jesimiel da Silva Resende, das Rondas Especiais (Rondesp) Batalhão de Choque da PM, estavam presos desde o dia 15 de agosto, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.

Segundo o advogado que estava responsável pela defesa de Cláidio Bonfim, Luciano Pontes, os PMs foram soltos porque cumpriram 60 dias de prisão provisória (30 dias e prorrogação de mais 30), conforme decisão judicial.

Entenda o caso

No dia 2 de agosto, Geovane desapareceu após ser abordado por policiais militares na Calçada, enquanto passava de moto pelo local. Ele foi foi agredido e depois colocado na viatura dos PMs. A ação foi registrada por uma filmagem obtida por Jurandy Silva Santana, pai da vítima.

Dias depois, o jovem foi encontrado mutilado, tendo várias partes do corpo cortadas e colocadas em lugares diferentes da cidade. O tronco foi achado no Parque de São Bartolomeu; a mão esquerda e cabeça, em Campinas de Pirajá.

Procurado pela reportagem de A TARDE, Jurandy afirmou que aguarda pelo parecer judicial. "Se a Justiça acha que eles merecem ser soltos, fazer o quê? O delegado responsável pelo caso já tinha me dito que as investigações não provaram até agora que os PMs são os autores do crime", afirmou.

