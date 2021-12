PMs faltam à primeira audiência do caso Geovane

A primeira audiência do caso Geovane Mascarenhas de Santana precisou ser remarcada porque quatro réus não foram apresentados, de acordo com informações da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

A audiência estava prevista para acontecer, na manhã desta sexta-feira, 19, no Fórum Criminal de Sussuarana, e foi remarcada para o dia 17 de março.

"Além dos réus, duas testemunhas de acusação não foram localizadas", afirmou Dinoermeson Tiago Nascimento, advogado dos 11 policiais militares acusados pelo Ministério Público de matar Geovane.

As outras audiências estão marcadas para acontecer nos dias 18, 19, 20 e 25 de abril.

O caso

Geovane Mascarenhas sumiu no dia 2 de agosto de 2014 e os restos mortais foram encontrados no dia 3, no Parque São Bartolomeu, em Salvador. De acordo com o laudo do Departamento de Polícia Técnica da Bahia Mascarenhas foi decapitado, os braços e órgãos genitais retirados, além de ter parte do corpo carbonizada.

O jovem foi enterrado no dia 24 de agosto de 2014, no município de Serra Preta, município próximo de Feira de Santa.

Cláudio Bonfim Borges, Jailson Gomes de Oliveira e Jesimiel da Silva Resende, da Rondesp, foram presos em agosto por suposto envolvimento no desaparecimento do jovem.

Eles foram identificados em um vídeo que mostra o momento em que Geovane é abordado e leva um tapa no rosto, mesmo tendo parado e descido da moto. Em outubro os três foram soltos.

