PMs envolvidos em tortura contra jovem negro em Paripe são denunciados

Os três policiais militares envolvidos em uma abordagem que terminou com agressão e insultos racistas a um adolescente negro de 16 anos foram denunciados pelos crimes de tortura nesta segunda-feira, 6, pelo Ministério Público estadual (MPBA). O caso ocorreu no dia 2 de fevereiro deste ano nas proximidades da subestação de energia elétrica no bairro de Paripe, em Salvador.

O jovem conversava com outros amigos, quando o grupo foi abordado pelos policiais. Segundo o MP, após afirmar que não era “bandido”, o adolescente foi agredido por um dos policiais com socos, pontapés e palavras “racistas e injuriosas”, com consentimento dos outros dois PMs.

Amplamente compartilhado, o vídeo da ação truculenta gerou revolta nas redes sociais. Nas imagens é possível ouvir um dos militares dizer: "Você pra mim é um ladrão. Você é vagabundo! Essa desgraça desse cabelo. Tire aí (o chapéu), vá! Essa desgraça aqui. Você é o quê? Você é trabalhador é, viado?"

Conforme a denúncia da justiça, os policiais constrangeram a vítima, valendo-se de sua autoridade, com violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental em razão de discriminação e como forma de aplicar castigo pessoal. Tais práticas criminosas e respectivas penas estão previstas na Lei 9.455/1997.

