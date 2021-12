PMs envolvidos em tiroteio que matou comerciante depõem

Os dois policiais militares envolvidos na troca de tiros que resultou na morte de uma comerciante no Cabula foram ouvidos na manhã desta sexta, 8, pela delegada Clelba Teles, titular da 2ª Delegacia de Homicídios de Salvador.

Durante o depoimento, os dois policiais, que pertencem à 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), confirmaram que realizavam uma perseguição a quatro homens em duas motocicletas que, segundo eles, apresentavam atitudes suspeitas.

Entretanto, os agentes ressaltaram que os tiros disparados por eles foram direcionados para o alto, o que será confirmado somente após o resultado da perícia realiza nas armas, que também já foram entregues. O prazo de divulgação da perícia é de 30 dias.

O caso aconteceu na última terça-feira, 5, quando a comerciante Adinair da Silva Correia, de 40 anos, trafegava com o filho de oito anos em seu carro pela rua Silveira Martins e ficou no meio do confronto entre os policiais e os suspeitos.

Adnair foi baleada na cabeça, no braço esquerdo e nas costas e morreu no local. O enterro da comerciante foi realizado nesta quinta, 7, no cemitério Jardim da Saudade.

