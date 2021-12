PMs encenam peça na Igreja de Santo Antônio da Barra

A Igreja de Santo Antônio da Barra, que fica localizada na ladeira da Barra, recebeu na manhã desta sexta-feira, 13, o grupo teatral da Polícia Militar Patrulha do Bem. A iniciativa leva PMs em folga, de forma voluntária, até instituições filantrópicas, hospitais, asilos, abrigos, orfanatos.

Nesta sexta, o grupo apresentou a peça A peleja de João, na qual um homem sai do interior para a cidade, acreditando que na capital vai realizar todos os seus sonhos. No entanto, o personagem se depara com situações desfavoráveis. Ele é tentado a cometer crimes, a usar o corpo para ganhar dinheiro, mas se recusa, por ter uma boa base familiar.

A trabalhadora doméstica Tânia Souza da Conceição, 46, foi conferir o espetáculo e disse que nunca havia assistido a uma peça de teatro: "É minha primeira vez, está sendo muito gratificante".

De acordo com o capitão Elton Santana, chefe da sessão de artes do Departamento de Comunicação da PM, a ação existe há 18 anos na corporação.

"Nossa intenção é levar um momento de distração a quem precisa, despertar a afetividade. Dessa maneira, reduzimos o índice de criminalidade, usando a arte para transformar vidas, socializando, ressocializando, sensibilizando e estreitando o canal de comunicação entre PM e comunidade", disse o capitão.

As peças têm sempre cunho social, como prevenção às drogas, cidadania, valorização da mulher, contra a intolerância e a discriminação, temas refletidos na cena da segurança pública.

Instituições interessadas nas peças podem entrar em contato com o Departamento de Comunicação Social da PM. Distribuição de brinquedo e cestas básicas são feitas em parceria com a instituição que convida.

adblock ativo