PMs devolvem notebook esquecido em ponto de ônibus em Salvador

Uma moradora do bairro do Cabula se surpreendeu ao recuperar um notebook que ela tinha esquecido em um ponto de ônibus de Narandiba. O equipamento foi encontrado por três soldados da Polícia Militar.

Os PMs, Bruno Araújo, Massaranduba e Dos Anjos, lotados na 23ª CIPM (Narandiba), realizavam rondas no bairro, na noite de sexta-feira, 24, quando perceberam que uma mulher, que não teve o nome revelado, entrou em um carro e deixou uma bolsa no ponto de ônibus. Eles tentaram alertar a proprietária do objeto, mas não conseguiram.

O trio resolveu verificar a bolsa e achou o notebook e documentos pessoais e profissionais como planos de aulas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os soldados usaram o Facebook para localizar a dona do aparelho e descobriram que ela morava no Cabula.

Eles marcaram um encontro e devolveram o material neste sábado, 25. Segundo a polícia, a mulher ficou admirada com a atitude dos PMs.

