PMs dão nome de Francisco a bebê encontrado dentro de caixa

O recém-nascido encontrado dentro de uma caixa de sapato por PMs das Rondas Especias (Rondesp/BTS ganhou deles o nome de Francisco. Achada na noite desta terça-feira, 23, por volta das 20h, em uma calçada da Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), no bairro de Itacaranha, a criança passa bem.

Moradores da região informaram sobre a criança para os policiais, que socorreram o menino. "Os populares correram para salvar o bebê. Quando chegamos ao local, ele já estava enrolada em uma toalha rosa. É um orgulho ter ajudado a salvá-lo", afirmou o soldado Santos, das Rondas Especiais da Polícia Militar (Rondesp).

Ainda não há informações sobre o tempo que o bebê permaneceu dentro da caixa. Ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde permanece internado, mas está saudável e fora de perigo.

Este foi o segundo bebê encontrado em uma caixa de sapato na região da Suburbana. Na última sexta-feira, 22, a polícia resgatou outra criança, ainda com o cordão umbilical, em um ponto de ônibus no bairro do Lobato. Ele também foi socorrido para o Hospital do Subúrbio e passa bem.

Em nota, o hospital informou que "o bebê chegou pesando 1,9 kg, com o cordão umbilical mumificado, aparentando ter de três a cinco dias de vida, portando mudas de roupa e sinais de que já teve material sanguíneo coletado, de acordo com o médico plantonista Guilhardes Anjos, que prestou os primeiros atendimentos".

Nesta quarta, ele deve ser transferido para a Maternidade Albert Sabin, em Cajazeiras.

