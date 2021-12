PM vai coibir assaltos durante a entrega de abadás

A partir da próxima segunda-feira, dia 9, cerca de 300 mil pessoas devem passar pelo Shopping da Bahia (antigo Iguatemi) para retirar os abadás para curtir o Carnaval de Salvador em blocos e camarotes.



Para garantir a segurança dos foliões, policiais militares vão atuar na área externa e no entorno do centro de compras durante o período de entrega das camisas, que vai até o dia 17.



A chamada Operação Abadá, lançada ontem em coletiva de imprensa no Shopping da Bahia, vai contar com 30 policiais atuando diariamente, em duplas, segundo o major PM Arnaldo Neto, comandante da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (35ª CIPM - Iguatemi).



Durante o lançamento da operação, os detalhes da entrega de abadás também foram anunciados pela direção do shopping e da Associação Brasileira de Entretenimento (Abre). A estimativa da Abre é que 90% dos abadás comprados pelos foliões sejam retirados no Shopping da Bahia.



A operação começará no próximo domingo, um dia antes do início da retirada das camisas. "Nossa operação será das 9h às 22h, antes e depois do horário de início da entrega, pois muitos foliões vão antes ao shopping e gostam de ficar circulando depois que retiram o abadá", informa o major.



Segundo ele, a ação dos assaltantes de abadás se assemelha à saidinha bancária. Por conta disso, o comandante da 35ª CIPM ressalta que os foliões não devem "ostentar" durante a entrega das camisas.



Os bandidos costumam seguir e observar a vítima e anunciam o assalto somente na parte externa do shopping. As pessoas escolhidas geralmente estão sozinhas e em locais com menor movimento.



"Ao pegar o material, a pessoa deve colocar numa sacola discreta e, se perceber que está sendo seguida, deve procurar a segurança do shopping ou a polícia", disse o major.



O major destacou, ainda, que quatro módulos policiais serão montados no entorno do shopping e que o policiamento terá reforço de homens de outras companhias.



Conforme o major Arnaldo Neto, o foco do policiamento será a área externa do shopping, mas os policiais poderão atuar dentro do estabelecimento. "Teremos policiais fardados e outros à paisana".



Segundo ele, nos últimos dois anos não foram registradas ocorrências de roubo de abadás. "Conseguimos identificar situações em que um dos bandidos perseguia alguém e conseguimos coibir antes da ação".



Segundo a gerente de marketing do shopping, Izabel Ciacci, o empreendimento terá o aumento de 20% no número de seguranças.

