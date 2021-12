PM vai analisar vídeo de briga e tiros no Porto da Barra

O passeio à praia do Porto da Barra, no Dia do Servidor Público, terminou em confusão, tiros e corre-corre. A TARDE flagrou o momento em que dois grupos se agrediam com socos e pontapés ao lado do Forte Santa Maria, por volta das 15h desta segunda-feira, 28.

A gravação feita pelo repórter fotográfico Joá Souza revela sons de tiros e, em seguida, a imagem de um homem armado. Um rapaz usando sunga aparece com uma arma de fogo em mãos, se aproxima de um grupo que discutia no mar e depois retorna à areia.

De acordo com o major Sandes, comandante da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar da Barra (CIPM), o grupamento foi informado da confusão, mas a guarnição encaminhada ao local não conseguiu flagrar a briga. "Nós vamos analisar as imagens com a Polícia Civil e tentar identificar os envolvidos", conta.

Ainda segundo o major, a briga foi um caso isolado. O efetivo da PM foi ampliado em mais de 100%, por conta do feriado, e apenas cinco conduções foram realizadas: uma por furto e as demais por discussão e estelionato.

O delegado titular da 14ª Delegacia Territorial da Barra (14ª DT-Barra), João Cavadas, informou que nenhuma ocorrência foi registrada. "Aguardamos que uma queixa seja formalizada para abrirmos um inquérito policial", afirma.

Motivo - Segundo uma comerciante, que preferiu não se identificar, a briga começou entre duas adolescentes com idades entre 12 e 16 anos. O tio de uma das garotas, que teria sido agredida, foi tomar satisfações com familiares da outra adolescente e foi atacado com murros e pontapés.

Ainda conforme a comerciante, um policial à paisana, que estava em uma das mesas, disparou tiros para o alto para acalmar a confusão. "Se ele não tivesse atirado, o jovem seria linchado, pois apanhou de um grupo de mais de 10 homens", conta.

A vendedora de cachorro-quente Marlene Pimentel da Silva, 47, conta que acudiu algumas crianças que se perderam dos pais durante o corre-corre. Vários comerciantes fecharam as portas, temendo a invasão de pessoas.

O comerciante Paulo César Dias, 37, conta que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 300. "Tive sombreiros e cadeiras quebradas. Vários clientes aproveitaram a confusão e deixaram o local sem pagar a conta. "Precisamos de mais policiamento aqui no porto. Brigas e assaltos são frequentes", diz. Segundo o major Sandes, o policiamento foi intensificado no Porto da Barra após o ocorrido.

Assista ao vídeo que registra o momento da briga no Porto da Barra:

Priscila Machado PM vai analisar vídeo de briga e tiros no Porto da Barra

