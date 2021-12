PM terá programa de vigilância participativa

Em visita ao A TARDE, o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Anselmo Brandão, anunciou que deve lançar, em até 20 dias, o programa Vigilância Participativa, que visa combater crimes em bairros de classe média.

O projeto, inspirado em iniciativa já em curso na cidade de Porto Seguro, no sul do estado, será implantado no condomínio Alphaville (Paralela), na Pituba e no Rio Vermelho e deverá ser expandido para outros bairros. "Queremos que outros locais se sensibilizem e façam a adesão", disse Brandão.

O programa estabelece uma relação entre a PM e condomínios. "Vamos incentivar os responsáveis a direcionar as câmeras para as ruas e sinalizar que o local é monitorado. Nestes locais também vamos intensificar as rondas", ele explicou.

Um prédio será eleito como referência para o bairro e passará a receber visitas diárias de policiais, que também manterão comunicação com os porteiros. "Treinamos 1.700 porteiros no ano passado, que agora poderão nos ajudar nesse sentido", complementou.

Segundo o comandante, os locais serão incluídos nos roteiros das rondas. Para exemplificar a efetividade do programa, Brandão lembrou que há bairros que sofrem diariamente com roubos de veículos. E nestas regiões as pessoas limitam-se a ligar para o 190, segundo Brandão "um canal frio".

"Com esse programa, a ação ostensiva será mais rápida, porque o policial terá conhecimento sobre a rotina do bairro e comunicação direta com as pessoas", detalhou o militar.

Sobre a ação policial que resultou na morte de 12 pessoas no Cabula, em fevereiro, Brandão disse que só irá se pronunciar após a conclusão das investigações.

O comandante também ressaltou que tem registrado uma relação "muito boa" entre a PM e os moradores em bairros onde há bases comunitárias instaladas.

Segundo ele, só há ruptura quando não são agregados serviços, o que não é o caso das bases na Bahia.

Ele lembrou que a Secretaria da Segurança Pública mantém projetos que já estão na segunda edição, como o Garota BCS, no Nordeste de Amaralina, que valoriza a autoestima das jovens.

Novas bases comunitárias

O comandante Anselmo Brandão informou que este ano pretende inaugurar bases comunitárias de segurança de Engomadeira, Águas Claras e Camaçari, completando 20 unidades na Bahia. Hoje, são 17, 11 na capital e seis no interior.

Sobre o atraso no cronograma, ele afirmou que houve dificuldade com terrenos, pois muitos não pertenciam ao estado, além de problemas com as construtoras e corte no orçamento.

"Algumas empresas começavam a construir e não concluíam. Foi o que ocorreu com a da Engomadeira, que está pela metade e não vai ser mais concluída no mesmo lugar. Vamos mudá-la para um terreno nosso, próximo ao Hospital Geral Roberto Santos", disse.

Segundo Brandão, em Camaçari já foi instalado um "embrião", que agora será edificado. Em Águas Claras já existe suporte, mas vai se tornar fixo. No próximo ano está prevista a construção de outras dez bases, em locais não revelados.

O comandante também ressaltou que os projetos sociais desenvolvidos nestes espaços contam com recursos, mão de obra e cronograma anuais fixos.

