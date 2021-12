PM tem surto e faz disparos com fuzil para o alto no Farol da Barra

Um homem com farda da Polícia Militar (PM) teve um suposto surto no início da tarde deste domingo, 28, invadiu a grade de proteção do Farol da Barra e fez disparos com fuzil para o alto. A situação deixou os moradores da Barra, em Salvador, assustados. De acordo com informações iniciais, trata-se do PM de prenome Wesley, lotado na 72ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Segundo a PM, policiais militares da 11ª CIPM acompanharam o policial desde a ladeira da Barra até o Farol da Barra. Em nota, a PM informou que "o militar está demonstrando descontrole emocional e já realizou disparos para o alto".

Estão no local as guarnições do Batalhão de Choque, Esquadrão Águia, da 11ª CIPM e também aguardam o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) para que um especialista em gerenciamento de crise inicie a negociação.

Equipes da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), incluindo a Superintendência de Inteligência (SI), também estão no local.

Acompanhe a situação no vídeo abaixo:

