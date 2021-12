PM se reúne com manifestantes antes de ato em Salvador

O comandante geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Alfredo Castro, recebeu, na tarde de terça-feira, 25, no Salão Nobre do Quartel do Comando Geral, interlocutores do Movimento Passe Livre. O objetivo da reunião foi promover o diálogo, discutir as técnicas de dispersão empregadas pela PM, atos de vandalismo e as formas para que as manifestações ocorram pacificamente.

Os ativistas anunciaram mais uma manifestação na capital baiana. O próximo ato está previsto para acontecer na próxima quinta, 27, às 14 horas. O grupo pretende sair do Campo Grande em direção à Prefeitura de Salvador.

A PM informou, em nota, que "reiterou o compromisso de acompanhar as manifestações, promover a ordem pública, garantindo a liberdade de expressão, e apurar as ações excessivas que foram praticadas por policiais".



Os integrantes do movimento pontuaram as ações que serão desenvolvidas com vistas a proporcionar o tom pacífico das manifestações e evitar os atos violentos praticados por pessoas infiltradas, já que os participantes destacaram que o movimento não aprova a violência.

Prefeitura

A Prefeitura de Salvador anunciou, em nota divulgada nesta terça que o prefeito ACM Neto está à disposição para receber lideranças dos manifestantes na quinta. O prefeito se antecipou aos integrantes do Movimento Passe Livre que já prepararam uma carta com reivindicações na área de mobilidade urbana. O conteúdo será apresentado durante reunião marcada para esta quarta, 26, às 14h, também no Campo Grande.

adblock ativo