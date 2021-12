PM se apresenta e diz que disparo que matou soldado foi acidental

Um soldado da Polícia Militar se apresentou na manhã desta segunda-feira, 7, na corregedoria da instituição e confessou ter atirado acidentalmente no também policial Marivaldo de Souza Amaral, de 35 anos, na madrugada do domingo, 6, no Lobato, em Salvador.

Ele relatou que, assim como Marivaldo, foi tentar desapartar uma briga que ocorria próximo à casa de shows Point do Samba, na Avenida Suburbana, quando sua arma disparou e atingiu a nuca do colega.

O policial compareceu ao órgão acompanhado por um advogado e depois foi encaminhado ao Departamento de Homicídios (DHPP), onde foi ouvido pelo delegado Odair Carneiro, coordenador da força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/ BA) que investiga mortes de policiais.

Após prestar esclarecimentos, ele foi conduzido ao setor de psicologia da PM para receber apoio psicológico, pois está muito abalado, conforme informações da assessoria da Polícia Civil.

O soldado, que segundo uma fonte policial, é lotado na 81ª CIPM (Itinga), em Lauro de Freitas, não foi preso e, por ora, não terá a prisão preventiva solicitada.

“Foi acidental mesmo, com certeza foi desinteligência. Ele viu o cara armado, não imaginou que era policial e atirou primeiro”, analisou um investigador, ao descartar uma possível rixa entre os PMs. Quando ocorreu o fato, os soldados estavam de folga.

A pistola calibre 380 de uso pessoal do PM foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Dor e revolta

O corpo de Marivaldo foi sepultado na tarde desta segunda no Cemitério Campo Santo, na Federação, sob um clima de muita revolta e comoção.

“É um sentimento de consternação. Toda Polícia Militar está enlutada”, disse o major Carlos Humberto, comandante da 14ª CIMP (Lobato), onde o Marivaldo era lotado.

A cerimônia foi acompanhada por cerca de 400 pessoas, entre familiares e colegas de corporação, que ao som de hinos evangélicos, marcha fúnebre, hino da PM e salvas de palmas, deram adeus ao soldado.

“Temos que dar um basta nisso. Quando começarem a matar governadores e juízes, eles [autoridades] tomam providência”, desabafou um soldado da reserva de 54 anos.

