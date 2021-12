PM salta no mar do Farol da Barra para resgatar jovem inconsciente

Um policial militar, integrante do Grupamento Aéreo (Graer), saltou no mar do Farol da Barra, em Salvador, para socorrer um jovem que estava se afogando. A vítima, que aparentava 20 anos, já estava inconsciente quando o militar conseguiu se aproximar dela neste domingo, 23.

O policial contou com a ajuda de um rapaz que praticava stand up para colocar o jovem na prancha e retirá-lo da água. Na areia, foi realizado o procedimento de ressuscitação cardio pulmonar (RCP).

O helicóptero não conseguiu pousar para retirar o rapaz da areia, por conta da maré alta. Também ocorria um evento na região.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada para remover a vítima da praia e levá-la para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

Vítima passou por manobra de ressuscitação após ser retirada do mar (Foto: Divulgação | SSP)

