PM reformado lidera roubo de R$ 10 mil de confecção

Sete horas depois de assaltarem a sede de um distribuidora de confecções na região da Daniel Lisboa, no bairro de Brotas, em Salvador, na terça-feira, 15, os assaltantes Osmário Barbosa Damião, de 37 anos, Daíse Cardoso Oliveira, 26, e o líder da quadrilha, o policial militar reformado Juraci Belo dos Santos, foram presos, informou nesta quarta, 16, a Polícia Civil. Um quarto assaltante, identificado como Jorge Cardoso da Silva, ainda está foragido e é procurado.

De acordo com a polícia, os três homens chegaram à loja, por volta do meio dia, a bordo de um Corsa branco, alugado pelo PM reformado, inclusive em outras ocasiões. Jorge e Osmário, armados com revólveres calibre 38, saíram do veículo e foram em direção à confecção, cujo acesso foi facilitado por Daíse, que trabalhava no local há apenas 30 dias.

Conforme a Polícia Civil, Daíse é vizinha do PM, no bairro Pau da Lima, e foi convidada por ele para participar do esquema, recebendo, para isso, a quantia de R$ 450. A função dela era fazer um levantamento do prédio e, em seguida, um mapa indicando os locais que deveriam ser visitados pelos assaltantes.

Nas imagens do circuito interno da empresa, ela aparece orientando os ladrões, como se fosse uma vítima qualquer.

Mais de R$ 10 mil reais foram levados da loja, além de confecções, calçados e objetos dos empregados, como relógios e aparelhos celulares. Parte do dinheiro, algo em torno de R$ 8,5 mil, foi recuperado com os assaltantes, que já tinham feito a divisão. Osmário, em Simões Filho, onde reside, foi o primeiro a ser preso. A partir daí, os demais comparsas foram sendo localizados e capturados ao longo da noite.

O policial foi localizado no Pau da Lima, na Avenida Gal Costa. Daíse também estava no mesmo bairro, na casa dos pais. Apenas Jorge continua sendo procurado. Os policiais chegaram a fazer campana, até 1 hora da madrugada desta quarta, em sua residência, no Subúrbio, mas ele não apareceu. No imóvel, foram encontrados os revólveres utilizados no crime, uma nota fiscal da compra de um tênis, relógios, celulares e parte do dinheiro.

Osmário e Daíse foram autuados em flagrante por roubo qualificado e formação de quadrilha e encaminhados ao Núcleo de Prisão em Flagrante, no Complexo da Mata Escura. Enquanto dinheiro e objetos foram devolvidos aos proprietários, as armas eram encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Segundo a polícia, a proprietária do Corsa confirmou que alugou o carro ao PM reformado e que este já havia alugado o veículo em outras ocasiões, sem saber, no entanto, para qual fim.

