PM reforça segurança após toque de recolher em Mata Escura

A Polícia Militar (PM) reforçou a segurança no bairro da Mata Escura, em Salvador, após criminosos decretarem toque de recolher na região. A ação seria uma represália por conta da morte de um traficante. Assessoria de comunicação da PM, confirmou a informação.

Guarnições da 48ª CIPM, Operação Apolo e Rondesp Central já estão no local intensificando o policiamento. O reforço será mantido até que a situação de normalidade seja retomada no local, divulgou a PM.

De acordo com a PM, indivíduos disseminaram medo na comunidade, e comerciantes fecharam as portas. Os suspeitos também recolheram chaves de alguns ônibus que estavam no final de linha do bairro, mas a polícia conseguiu inibir a intenção de queima dos veículos.

A PM informa que a ação foi uma retaliação à morte de Cristian Sostenis Barreto Silva, que era representado pelo "Ás de ouro do Baralho do Crime" da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O suspeito de tráfico morreu, por volta das 6h de desta terça, na Avenida Gal Costa, durante confronto com policiais militares da inteligência do Comando de Policiamento Regional da Capital - Central (CPRC-C) e Rondesp Central. Cristian era indiciado por homicídio e condenado por porte ilegal de armas.

adblock ativo