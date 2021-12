PM reforça policiamento em São Cristóvão por tempo indeterminado

A Polícia Militar está presente na localidade conhecida como Planeta dos Macacos, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, desde a manhã desta quarta-feira. O reforço no policiamento tem cárater preventivo, já que a região é comumente palco de disputas entre facções criminosas.

De acordo com a PM, a mobilização busca "manter a ordem pública e tranquilizar a comunidade local" e seguirá por tempo indeterminado. Diversas viaturas e até memso helicópteros em voos rasantes estiveram presentes na localidade nesta quarta.

A operação conta com a cooperação de unidades do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) – Atlântico, canil do Batalhão de Choque, do Grupamento Aéreo (Graer), Operação Garra do Batalhão de Polícia de Reforço Operacional (BPRO) e de guarnições da Ronda Universitária do Comando de Operações Policiais Militares (Coppm).

