PM reforça policiamento durante Natal e Réveillon

A Polícia Militar (PM-BA) preparou um esquema especial de policiamento para reforçar a segurança durante as festa de fim de ano em Salvador.

As ações serão realizadas nas principais estações de transbordo, terminais marítimos (São Joaquim e Bom Despacho), entorno dos shoppings e aeroporto de Salvador nos dias de Natal, dias que antecedem o Réveillon e no dia 1º de janeiro de 2016.

Além disso, a partir do dia 28, a região do Comércio vai receber uma maior atenção devido à programação de cinco dias de festa na Praça Cayru. No entorno do evento, região da Avenida Contorno e da Avenida Sete, haverá reforço da tropa motorizada com a Operação Gêmeos, Operação Apolo, Esquadrão Águia, Esquadrão de Polícia Montada, Grupamento Aéreo (Graer), e a Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT-B)/ Rondesp BTS.

No dia 31, o Réveillon de São Tomé de Paripe também terá o policiamento intensificado. Além da tropa da unidade da área, 19ª CIPM, a operação Gêmeos, Operação Apolo, Esquadrão Águia, Graer e Rondesp BTS farão patrulhamento no entorno.

No dia 1º, o projeto Pôr do Som, na Praça Cayru e a Festa de Nosso Senhor dos Navegantes, na Boa Viagem, contará com o mesmo esquema de segurança.

