PM reforça efetivo em pontos turísticos de Salvador

Por conta do feriado prolongado do Dia de Finados - lembrado nesta segunda-feira, 2 - a Polícia Militar reforçou o efetivo que atua nos principais pontos turísticos de Salvador a partir deste fim de semana.

A ação faz parte da Operação Verão 2016, da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), que vai ampliar a segurança no período de maior concentração de pessoas. No verão são esperados 4,9 milhões de visitantes no estado.

Segundo o comandante de Operações Policiais da PM, coronel Paulo Uzeda, a orla da capital já recebeu reforço neste sábado, 31.

"Os trechos da orla que têm maior fluxo de pessoas, como a Barra e Itapuã, o Pelourinho, o Bonfim, o Dique do Tororó, entre outros pontos turísticos, são algumas das regiões da capital onde atuaremos com maior intensidade antes mesmo de iniciarmos oficialmente a Operação Verão 2016. É a antecipação de uma estratégia da operação que visa garantir a sensação de segurança do cidadão e reduzir significativamente o número de ocorrências policiais", destacou em nota o coronel.

Integrados ao efetivo total de policiais militares, 133 PMs do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (Beptur) reforçam o patrulhamento nestas áreas. Ao todo, serão capacitados 286 policiais até o início da Operação Verão.

No Centro Histórico de Salvador, onze câmeras foram instaladas para auxiliar o policiamento realizado em motocicletas, viaturas e duplas a pé.

Segurança nos ônibus

A Operação Gêmeos da Polícia Militar, especializada no combate a crimes contra coletivos, também já se adequou para reforçar as ações nos ônibus por meio da ação nos Corredores Turísticos de Salvador (CTS).

As grandes vias de tráfego continuam com policiamento 24 horas de responsabilidade das companhias ou batalhões de cada área da capital baiana.

