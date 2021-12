PM recupera carro roubado e celulares por meio de GPS

Foram recuperados através do GPS, um carro e vários aparelhos celulares, na manhã desta segunda-feira, 15, na Avenida Gal Costa, no bairro Pau da Lima, em Salvador.

Segundo informações de policiais da 39ª CIPM , os suspeitos foram localizados através do GPS do celular que estava dentro do carro da vítima. O crime aconteceu durante a tarde deste sábado, 13.

De acordo com os policiais, a PM prendeu em flagrante um homem por receptação e dois adolescentes com o veículo roubado e aparelhos celulares.

O crime

Os policiais realizavam rádio patrulhamento quando receberam a informação via Central de Operações da 39ª CIPM que quatro homens estavam em um veículo na cor branca, com restrição de roubo, sentido Pituaçu.

O aparelho celular roubado identificou a localização dos bandidos. As guarnições foram acionadas até o local para efetuar as prisões dos suspeitos. Dois indivíduos foram flagrados em atitude suspeita, e, ao serem abordados, foram encontrados uma chave do veículo roubado e dois aparelhos celulares smartphone.

Os adolescentes indicaram aos policiais militares a localização do carro, que estava na Praça Mario Albiani, em Pituaçu. No local foi preso em flagrante um indivíduo por receptação, além de serem encontrados mais cinco aparelhos celulares, inclusive o da vítima.

Os adolescentes foram conduzidos e apresentados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). O homem preso foi encaminhado, juntamente com os aparelhos celulares e o veículo roubado, à Central de Flagrantes.

Em junho um dos adolescentes já tinha sido apreendido com um simulacro de arma de fogo durante uma abordagem policial, próximo ao Colégio Marista, também em Pituaçu.

