PM reconhece placa clonada do seu carro e suspeito é preso

Azarado, o técnico de refrigeração Eurípedes Oliveira Pinto, 24 anos, foi preso nesta terça-feira, 21, quando dirigia um Fiat Punto branco roubado e com a placa (OUV-4633) clonada de um veículo de propriedade de um policial militar.

Ele foi detido no Loteamento Santo Antônio, em Cajazeira 11, por policiais da 3ª CIPM (Cajazeiras), logo após pegar o veículo, na rua das Pitangueiras, na Fazenda Grande 1, para entregar a um comparsa, que ainda não identificado.

Uma caminhonete Toyota Hilux prata (OLD-7991) também foi encontrada com ele. O veículo pertence a um engenheiro e foi roubado na segunda-feira, 20, na Estrada da Cascalheira, em Camaçari, por dois homens armados.

Surpresa

Segundo o coordenador do Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), Getúlio Barbosa, o PM, dono do Punto, se surpreendeu ao passar pela Fazenda Grande 1 e ver um carro estacionado com as mesmas características e placas iguais às do seu veículo. Logo, a polícia foi chamada.

Eurípedes afirmou que a sua função era apenas levar o carro de um lugar para outro. Para realizar essa tarefa, ele receberia o valor de R$ 200 por cada entrega concluída com sucesso.

