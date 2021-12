PM que se matou e ex-mulher assassinada serão enterrados

Os Policiais Militares Ana Gleides Santos de Sousa e Maurício Cruz de Souza serão sepultados neste sábado, 31. A informação foi divulgada pela Polícia Militar da Bahia. Os dois foram encontrados mortos na casa onde residiam, em Mussurunga II. A suspeita é que Maurício matou a ex-mulher e depois se matou.

O enterro da soldado Ana Gleides será às 16h00, no cemitério Campo Santo, na sala 4. Já o enterro do soldado Maurício será no cemitério Bosque da Paz, às 15h00, na sala 5.

O caso

O policial militar matou a ex-mulher, também PM, e depois tirou a própria vida dentro de casa na manhã desta sexta-feira, 30, no bairro de Mussurunga II, em Salvador.

O casal estava separado há dois anos, mas morava no mesmo imóvel, onde aconteceu o crime. Cada um residia em um andar. Há relatos de que Maurício não costumava frequentar a casa da ex-mulher. Ana trabalhava no Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) e o soldado Maurício, no Batalhão de Polícia de Guardas.

