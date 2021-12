PM que passou mal em curso precisa de transplante de fígado

O tenente Joserrise Mesquita de Barros Nascimento, 30 anos, que está internado desde a última terça-feira, 17, após passar mal durante um curso da Polícia Militar (PM), vai precisar fazer um transplante de fígado.

Um policial militar, que não quis ser identificado e que é amigo do tenente, relatou à Associação dos Praças, Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra) que ele teve falência hepática e por isso necessita do transplante.

A informação foi confirmada pela reportagem do Portal A TARDE com um profissional da área médica. Além do problema hepático, ele está com insuficiência respiratória aguda.

Luciano Fiuza foi o segundo a morrer após o treinamento (Erick Tedy | Reprodução | Facebook)

Enquanto o procedimento não é realizado, o tenente passa por hemodiálise, de acordo com o amigo do PM. A assessoria da Polícia Militar não divulgou informações sobre o estado de saúde do policial, mas nesta quarta, 18, informou que o quadro dele era grave, porém estável.

O tenente, que é lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Cerrado, está internado no Hospital São Rafael.

Além dele, outros três policiais passaram mal durante o curso, sendo que os soldados Luciano Fiuza de Santana, 29 anos, e Manoel dos Reis Freitas Júnior, de 34 anos, morreram. Já o soldado Paulo David Capinam da Silva Pedro, 26 anos, recebeu alta nesta quinta.

Os quatro policiais participavam de uma corrida de 10 quilômetros durante o Teste de Habilidade Específica (THE) para o Curso de Operações Policiais Especiais (Copes), realizado no Batalhão de Choque, quando passaram mal.

Esse processo seletivo é voluntário e, para participar, os candidatos passam por avaliação médica, de acordo com a PM.

Soldado Manoel dos Reis Freitas Júnior morreu nesta terça (Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal)

