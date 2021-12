PM que matou homem em pizzaria já responde por homicídio

O suspeito de ter matado no último sábado 18, Fábio Luiz dos Santos Carmo, 33 anos, em uma pizzaria no bairro da Ribeira, em Salvador, se apresentou na tarde desta terça-feira, 21, acompanhado de um advogado, na sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele já responde em liberdade por outro homicídio, cometido em 2003.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, é Jorge Antônio Gomes dos Santos. Ainda segundo a polícia, o advogado informou que Jorge é policial militar e está afastado das funções por problemas mentais.

Segundo o delegado Reinaldo Mangabeira, da 3ª Delegacia de Homicídios, em 1998, Jorge Santos sofreu um acidente de trabalho e, por problemas neorológicos, foi colocado na reserva. Em 2003, matou um eletricista, em Mussurunga. Foi expulso em 2006, e reintegrado em 2010, por decisão da justiça. Reintegrado foi julgado pela PM como incapaz de execer função policial e por isso, foi colocado na reserva.

O crime

Um desentendimento motivou o assassinato do técnico de informática, Fábio Luiz dos Santos Carmo, no bairro da Ribeira, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), a vítima estava na Caravellas Pizza Bar, na avenida Beira Mar, quando discutiu com o autor dos disparos.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, a pizzaria já estava com as portas fechadas, aguardando apenas a saída de dois grupos que ainda permaneciam no estabelecimento. Fábio Luiz estava acompanhado da namorada e de familiares em uma das mesas.

O desentendimento começou depois que a espuma de uma bebida aberta por um integrante do outro grupo atingiu uma pessoa na mesa de Fábio Luiz, que reclamou da situação.

A reclamação evoluiu para uma discussão entre os integrantes dos dois grupos e um homem, que estava na outra mesa, sacou uma arma e atirou contra a vítima. Em seguida, ele fugiu sem ser identificado. Fábio chegou a ser levado para o Hospital São Jorge, na Cidade Baixa, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada à 1h12.

