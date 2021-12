PM pula pela janela para fugir de assaltantes

O estado de saúde do sargento da reserva da Polícia Militar Armando de Souza Rabelo, 57 anos, é considerado grave. Ele foi internado na noite da quarta-feira, 9, no Hospital do Subúrbio (HS), após pular da janela do primeiro andar de sua casa, na Rua Orlando Bahia Monteiro, em Cajazeira 10, para fugir de três homens que tentavam algemá-lo.

"Ele está entubado e sangrando pelo ouvido, nariz e olhos", informou um funcionário da unidade de saúde. Sob anonimato, um policial informou que um dos suspeitos, um homem identificado como Bruno Silva Menezes, era conhecido do PM e mantinha um relacionamento amoroso com ele. Ele teve acesso livre ao imóvel.

Ainda segundo o policial, Bruno teria levado os comparsas para roubar uma quantia em dinheiro que o sargento guardava em um cofre, que foi arrombado. O trio fugiu levando o carro, um Chevrolet Onix cinza , e uma arma da vítima.

Bruno foi identificado após a polícia encontrar uma mochila com uma carteira de trabalho em seu nome. "Ele foi reconhecido pelos vizinhos. Disseram que ia com frequência na casa do sargento", afirmou o policial.

