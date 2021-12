PM promove ação cívico-social no bairro de Narandiba

A Ação Cívico-Social (Aciso) realizada pela Polícia Militar da Bahia levou, na manhã deste sábado, 5, diversos serviços e atividades para moradores do bairro de Narandiba e localidades vizinhas.

O evento, que aconteceu na sede da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar, contou com 15 tendas de instituições públicas e privadas, que prestaram serviços públicos e de saúde, como aferição de pressão e testes de glicemia.

A iniciativa faz parte do planejamento anual da 23º CIPM para comemorar o período de Natal. Segundo o comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão, a proposta deve ser ampliada para outros bairros.

"A ideia é potencializar ações como essa e levar para a área da suburbana e Bairro da Paz. É importante criar ferramentas que possam mostrar para a população que a Polícia Militar também é parceira e solidária com as comunidades", diz Brandão.

Além dos serviços do Detran, Coelba e da prefeitura, as crianças da região tiveram atividades lúdicas com as unidades especializadas da PM. Uma das atrações foram o passeio com cavalos do Esquadrão de Polícia Montada e a apresentação dos animais empalhados da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental.

adblock ativo