PM prende homem com R$ 90 mil de traficante

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 21, na avenida Paralela com R$ 90 mil. De acordo com a Polícia Militar (PM), Robenilson Ferreira da Silva, 35 anos, levava o dinheiro enrolado em maços de mil reais, com notas de R$ 2 a R$ 100. Segundo a PM, o montante seria entregue a um traficante.

Robenilson teria dito aos policiais que recebeu R$ 500 de um traficante identificado como Robson para entregar o dinheiro a um homem de prenome Alan. De acordo com a PM, policiais realizavam a Operação Muzuá na av. Paralela, quando desconfiaram de um carro parado em frente a um estabelecimento comercial. Ao fazer a abordagem, eles encontraram o dinheiro com Robenilson, além de dez peças de veículos, que ele não soube explicar a origem.

