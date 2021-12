PM prende homem acusado de homicídio na Boca do Rio

A Polícia Militar prendeu Reginaldo Santos da Silva, que tinha mandato de prisão por homicídio, desde novembro de 2012, na madrugada deste domingo, 12, durante a Operação Apolo na Boca do Rio. A PM apreendeu 200 pedras de crack, 25 pacotes de maconha e um revólver calibre 38, na localidade da baixa fria, no bairro.

Os policiais militares realizavam abordagens na localidade quando foram recebidos a tiros, no revide Reginaldo Santos da Silva foi atingido com um tiro de raspão na perna. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado e após alta médica foi apresentado, juntamente com o material apreendido, na 9º delegacia. Durante a ocorrência também foi apreendido um adolescente de 13 anos, que foi apresentado na Delegacia do Adolescente Infrator.

