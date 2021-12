PM prende grupo e apreende drogas na Barroquinha

O 18º Batalhão da Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira, 30, quatro pessoas que portavam arma e drogas, em um casarão próximo ao fim de linha do bairro da Barroquinha, no Centro de Salvador.

Na ação, os policiais também apreenderam cinco crianças e adolescentes, que foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derca).

Os materiais encontrados com o grupo foram uma pistola calibre 380, um carregador com 19 cartuchos, cinco cartuchos calibre 380, cinco cartuchos de revólver calibre 38, R$ 906,85 em espécie, duas balanças de precisão, 150 gramas de crack, 140 pedras de crack prontas para consumo, um par de algemas, uma corrente dourada, quatro bolsas, e um celular com carregador.

Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia dos Barris.

adblock ativo