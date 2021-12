PM prende dupla por estelionato e tentativa de suborno

A Polícia Militar prendeu uma dupla em flagrante por estelionato e tentativa de suborno na tarde desta sexta-feira, 19, em Salvador.

A prisão ocorreu após denúncia por parte de funcionários do Banco do Brasil de que Antônio Geraldo Batista Júnior, que declarou ser oriundo de Ceilândia (DF), tentou retirar um talão de cheques da conta do Condomínio Residencial Edifício Hortência utilizando declaração e documento de habilitação falsos.

Durante a condução o acusado e o comparsa Lindomar Candido de Lima ofereceram uma quantia em troca da liberação, sendo a dupla autuada em novo flagrante por tentativa de suborno.

Os dois foram conduzidos para a 9ª delegacia e apresentados com dois celulares, documentos falsos e R$3.900,00 em espécie.

adblock ativo