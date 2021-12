PM ocupa Rio Sena para implantação de Base Comunitária

Até as 17h30 desta quarta-feira, 19, a Polícia Militar (PM) não divulgou o resultado da operação para instalação da Base Comunitária de Segurança no bairro do Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário, em Salvador. De acordo com a PM, cerca de 140 agentes participam da implantação de uma nova unidade no local.

A ação de ocupação deve continuar até a inauguração, prevista para segunda-feira, 24. De acordo com as informações da assessoria de comunicação da polícia, são 32 guarnições responsáveis por rondas, incursões e abordagens, que têm como objetivo intensificar o policiamento em bairros com crescente número de violência.

Etapas - A ocupação do bairro Rio Sena representa a segunda das três etapas que antecedem a implantação da Base Comunitária de Segurança do Rio Sena, que será realizada na próxima segunda-feira, 24.

A primeira parte foi iniciada há cerca de três meses, por meio de um trabalho da equipe de inteligência da PM, onde os criminosos que habitam na localidade foram identificados.

A fase de ocupação, iniciada na madrugada desta quarta, envolve o cumprimento de mandados judiciais, além de ação ostensiva. O procedimento envolve a instalação de sete pontos de bloqueio e abordagem, além de três barreiras de controle de trânsito para revista de pessoas e veículos na localidade.

De forma paralela à ocupação, também é cumprida a terceira etapa, com a ampliação do efetivo policial em todo o bairro.

Violência - Segundo o Mapa da Violência 2012, Salvador é 7ª capital com o maior número de homicídios no Brasil. Grande parte destes crimes está centralizada no Subúrbio Ferroviário da cidade.

Conforme a Polícia Militar, a média de homicídios é de 16 para um grupo de 100 mil habitantes, quando o aceitável pela Organização das Nações Unidas (ONU) é de até 10.

Bases - Em Salvador, os bairros que já contam com bases comunitárias são Fazenda Coutos, Complexo de Amaralina (Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas), Calabar e Bairro da Paz. Uma outra unidade foi instalada em Itinga, em Lauro de Freitas.

No interior da Bahia, devem ser instaladas bases em Itabuna, na próxima sexta-feira, 21, e em Feira de Santana, no dia 24.

