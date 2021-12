PM nega toque de recolher em Marechal Rondon

A Polícia Militar da Bahia negou que tenha ocorrido toque de recolher no bairro Marechal Rondon nesta segunda-feira, 17. O clima está tenso na região desde sábado, 15, após os assassinatos de três pessoas.

Conforme nota enviada pela assessoria de comunicação da PM, o policiamento segue reforçado no bairro, com o apoio da Rondesp BTS, além do efetivo da 9ª CIPM (Pirajá).

"A PM informa a inexistência de toque de recolher no bairro, garante a segurança e a tranquilidade com a presença ostensiva de guarnições e a realização de abordagens na região". "O comércio e o fluxo de ônibus estão funcionando no local", completa a PM.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Rodoviários de Salvador, mas não obteve êxito.

