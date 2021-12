PM morto em Jauá é sepultado no Bosque da Paz

Familiares, amigos e colegas de farda acompanharam na manhã deste sábado, 30, o sepultamento do soldado da Polícia Militar Antônio Lopes da Silva Júnior, de 32 anos, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. O PM foi encontrado morto na manhã de sexta-feira, 29, na localidade de Jauá, município de Camaçari (Litoral Norte). No local, a polícia encontrou diversas cápsulas de balas, o que sugere um crime de execução.

O corpo da vítima foi encontrado exatamente uma semana após ele ter achado, em via pública no Lobato (Subúrbio de Salvador), um bebê abandonado. Silva encontrou o recém-nascido, do sexo masculino, em um ponto de ônibus, dentro de uma caixa de sapatos. O PM estava desaparecido desde quinta, 28, quando saiu de casa para pegar o filho e passar juntos a Semana Santa.

Ainda na quinta, o carro do militar, um Vectra hatch preto, foi localizado em Vida Nova, Lauro de Freitas. O veículo apresentava marcas de tiros e indícios de sangue.

Despedida - Entre os presentes ao sepultamento, estavam muitos colegas pertencentes ao grupamento Operação Gêmeos, no qual o militar era lotado. Era grande o sentimento de revolta e o clamor por justiça. Sobre o caixão do PM foram colocados escudos do fardamento dos seus companheiros e a bandeira do Esporte Clube Bahia.

"Ele era um exemplo, uma referência, um soldado sempre valente e sagaz. Hoje, a PM perde um de seus maiores guerreiros. Silva, você vai ser lembrado como um verdadeiro policial da Operação Gêmeos", exaltou o tenente Ezequiel Pereira junto ao caixão do colega.

Um amigo que não quis se identificar se emocionou muito ao falar do soldado. Contendo as lágrimas, contou que Silva era muito querido por todos. "Ele era um bom pai, um bom filho, um bom amigo. Um homem solidário e íntegro, que vai deixar muita saudade. A dor é tão grande que não cabe em mim", assinalou. Antônio Lopes da Silva Júnior era divorciado e morava no bairro do Uruguai. Deixa um filho pequeno, de 6 anos de idade.

