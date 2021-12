PM morto em Cajazeiras é enterrado no Bosque da Paz

Familiares e amigos foram ao enterro do Polícia Militar Éder Cardoso de Oliveira, 39 anos, nesta segunda-feira, 18, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. O PM foi morto no domingo, 17, no bairro de Cajazeiras X, por dois homens que estavam em uma moto.

Èder fazia parte da Operação Gêmeos, unidade da PM especializada no combate a roubos e furtos em coletivos. Ele estava há 11 anos na corporação. O policial era casado e deixou uma filha de 5 anos.

O Caso

O crime aconteceu por volta das 20h, na rua direta, em frente ao Boteco de Paulinho, no Setor II, onde acontecia uma festa. Os enteados do PM também ficaram feridos.

De acordo com a PM, o policial estava do lado de fora do carro, em frente ao bar quando foi abordado por dois homens armados em uma moto que já chegaram atirando. Éder reagiu e atingiu um dos homens, Angel Vinícius Pessoa Freitas, que também morreu.

O PM chegou a ser encaminhado para o Hospital ProHope, mas não resistiu.

