PM morto em assalto é sepultado no cemitério Bosque da Paz

O policial militar Fabiano Fortuna e Silva, 40 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 29, no cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, em Salvador. Ele morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto no estacionamento do Shopping Paralela.

O prefeito de Salvador, ACM Neto, esteve presente na cerimônia, assim como familiares, amigos e colegas de trabalho. O policial havia trabalhado, recentemente, na Assistência Militar da prefeitura.

"Nós tínhamos uma relação muito boa com Fortuna, que trabalhou alguns anos com nossa equipe. Ele era um cara do bem e, assim que soubemos da notícia, ficamos consternados", disse Neto, por meio de nota .

"Saidinha bancária"

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), Fortuna, que era subtenente da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), teria sido abordado por dois homens em uma moto. Ele teria reagido, sendo baleado em seguida. Os criminosos não conseguiram levar o dinheiro do militar, mas levaram a arma.

A assessoria do Shopping Paralela disse que Fabiano foi abordado pelos bandidos quando chegava no local, após sacar dinheiro em outro estabelecimento não identificado.

O policial trabalhava na PM há 19 anos. A corporação divulgou nota lamentando a morte do policial. Qualquer informação que possa levar aos autores do crime pode ser prestada de forma anônima por meio do Dique Denúncia (71) 3235-0000.

adblock ativo