PM morto em assalto a ônibus será sepultado neste sábado

O policial militar morto durante um assalto a ônibus na manhã desta sexta-feira, 13, será sepultado neste sábado, 14, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar, o enterro de Jailson César dos Santos Mendes, de 43 anos, será às 11h, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Crime

Um policial militar foi morto na manhã desta sexta-feira, 13, durante um assalto a ônibus na avenida Paralela, em Salvador, nas imediações do supermercado Extra.

O soldado lotado na 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), de Mata de São João, era Jailson Cezar dos Santos Mendes, que foi levado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas já chegou sem sinais vitais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Jailson estava no coletivo quando um criminoso anunciou o assalto e ele reagiu, atirando no braço de um dos assaltantes. Outro criminoso estava no fundo do ônibus e revidou contra o PM.

Testemunhas ouvidas

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP/BA), seis testemunhas já foram ouvidas. Informações iniciais dão conta de que os suspeitos são dois homens, um deles aparentando ser adolescente. Eles entraram no coletivo na região do Iguatemi e anunciaram o assalto na Avenida Paralela.

O crime está sendo investigado por equipes da Força-Tarefa da SSP, e segundo o coordenador, o delegado Odair Carneiro, foi colhido detalhes importantes para que o caso seja elucidado. "Segundo as testemunhas, no momento que o roubo foi iniciado o militar reagiu e acabou atingido por disparos de arma de fogo. Socorrido para o Hospital Roberto Santos, não resistiu. Chegamos no local do crime às 7 horas, pouco depois da ocorrência do fato, e obtivemos importantes detalhes que certamente nos ajudarão na elucidação do caso”.

O coordenador acrescentou que outras informações podem ser repassadas a polícia, através do Disque-Denúncia da SSP (3235-0000).

adblock ativo