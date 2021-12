PM morre e dois estão em estado grave após teste de aptidão

Um policial militar morreu e dois estão em estado grave após passarem mal durante um teste de aptidão no Curso de Operações Policiais Especiais (Copes) no Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM). Um quarto soldado precisou de atendimento médico, mas já recebeu alta.

O soldado Manoel Freitas Jr., 34 anos, morreu na noite desta terça-feira, 17, no Hospital do Aeroporto. Já o tenente Joserrise Mesquita de Barros Nascimento e o soldado Luciano Fiuza de Santana estão em coma e correm risco de morte, de acordo com a Associação dos Praças e Soldados (Aspra).



Segundo o coordenador-geral da Aspra, Marcos Prisco, o soldado teve uma parada cardiorrespiratória nesta quarta-feira, 18, e está entubado. O tenente e o soldado estão internados no Hospital São Rafael, em Salvador, e no Hospital do Aeroporto, em Lauro de Freitas, respectivamente.

A assessoria da PM foi procurada, mas não se pronunciou sobre o estado de saúde dos policiais. Também não há informações sobre o local e horário do enterro do corpo do soldado Manoel Freitas Jr.

De acordo com a Aspra, os quatros policiais participavam de um treinamento para trabalhar na tropa de elite da Bahia, o grupo conhecido como "Caveiras". Segundo a entidade, os policiais sofreram exaustão ao correr 10 quilômetros fardados e de coturno. A Aspra informou, por meio da assessoria, que vai entrar no Ministério Público do Estado (MPE) pedindo que a circunstância em que o curso foi realizado seja investigada.



Segundo a assessoria da PM, 67 candidatos participavam do treinamento.

