PM morre após ser baleado em estacionamento de shopping na Paralela

O policial militar Fabiano Fortuna e Silva, 40 anos, morreu após ser baleado durante tentativa de assalto no estacionamento do Shopping Paralela, em Salvador, nesta quinta-feira, 28. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Informações preliminares dão conta de que dois homens em uma moto abordaram o PM, que acabou sendo atingido. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que ele tenha sido vítima de uma "saidinha bancária" - quando o assalto é cometido após o saque de uma quantia em uma agência bancária ou caixa eletrônico. Os criminosos não conseguiram levar o dinheiro do policial, mas levaram sua arma.

De acordo com a assessoria do shopping, Fabiano foi abordado pelos bandidos quando chegava no empreendimento após sacar dinheiro em outro local ainda não identificado. O shopping ainda informou que prestou os primeiros socorros ao PM após o crime e que está "à disposição das autoridades para ajudar no que for necessário para as investigações".

A SSP informou que a equipe de Força Tarefa que investiga crimes contra policiais já solicitou as imagens das câmeras de segurança do empreendimento para tentar identificar os bandidos. Imagens das câmeras da SSP instaladas na região também serão consultadas.

Viaturas da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) seguem procurando pelos suspeitos do crime. Qualquer informação que possa levar aos autores do crime pode ser prestada de forma anônima através do Dique Denúncia (71) 3235-0000.

Fabiano Fortunato era subtenente da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e trabalhava na PM há 19 anos. A corporação divulgou nota lamentando a morte do policial.

