PM monta esquema especial para saque das contas inativas na Bahia

Para garantir a segurança do trabalhador durante os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Polícia Militar criou um esquema especial de policiamento preventivo para evitar assaltos ou até mesmo as "saidinhas bancárias". O dinheiro está disponível para quem nasceu em janeiro e fevereiro a partir desta sexta-feira, 10.

De acordo com o capitão da PM, Bruno Reis, serão feitas abordagens preventivas e rondas, com maior atenção, ao entorno das agências bancárias da Caixa Econômica Federal.

Apesar do reforço no policiamento, o capitão da PM orienta que as pessoas fiquem atentas durante o trajeto, na chegada e na saída dos bancos e, se possível, que os beneficiários realizem transferências dos valores para evitar a circulação de dinheiro nas agências.

Os saques das contas inativas do FGTS começam nesta sexta, 10, para as pessoas nascidas nos meses de janeiro e fevereiro. Nesse primeiro momento, 4,8 milhões de brasileiros serão beneficiados. O calendário segue a data de aniversário do trabalhador.

Para atender a demanda de consumidores, os bancos vão abrir mais cedo, às 9 horas. Sendo que o atendimento será exclusivo para esse público até 11 horas. Os bancos também vão abrir para essa finalidade nos sábados das 9h às 15h.

Pode sacar quem teve conta de FGTS encerrada até 31 de dezembro de 2015. Se o valor for de até R$ 1,5 mil, o cliente pode sacar o dinheiro no autoatendimento. Se for até R$ 3 mil, o saque pode ser feito com o Cartão do Cidadão nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes da Caixa. Acima desse valor, é necessário buscar atendimento nas agências bancárias.

adblock ativo