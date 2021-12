PM mata ex-mulher e depois comete suicídio em Mussurunga

Um policial militar matou a ex-mulher, também PM, e depois cometeu suicídio dentro de casa na manhã desta sexta-feira, 30, no bairro de Mussurunga, em Salvador. Inicialmente foi noticiado que Maurício Cruz de Souza e Ana Gleide Santos de Souza tinham atirado um contra o outro. O enterro será neste sábado, 31.

Segundo a vizinha Raquel Moreira, o casal estava separado há dois anos, mas morava no mesmo imóvel, onde aconteceu o crime. Cada um residia em um andar. Há relatos de que Maurício não costumava frequentar a casa da ex-mulher. Ana trabalhava no Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) e o soldado Maurício, no Batalhão de Polícia de Guardas.



Raquel conhecia a família de Maurício há 22 anos, desde que foi morar no local. Parentes do PM residem próximo a casa dele. Os moradores contaram que Maurício e Ana não brigavam com frequência, ultimamente, mas no período da separação que foi litigiosa, com separação judicial dos bens, houve muita briga. Mesmo assim, todos ficaram surpresos com o crime.



Os corpos foram encontrados no 1ª andar, onde Ana vivia. Ela foi achada na porta do quarto e Maurício dentro do cômodo, caído ao lado do guarda-roupa. Segundo peritos, o corpo de Ana tinha oito perfurações de tiro, já Maurício morreu com um tiro no queixo. Ainda conforme peritos, não havia sinal de luta corporal no imóvel.

Após as mortes, diversos policiais foram para a casa das vítimas. A rua onde o crime aconteceu foi interditada. Em nota, a Polícia Militar (PM) lamentou o falecimento dois dois membros da corporação e informou que irá apurar o caso.

Ana trabalhava no IEP e Maurício no Batalhão de Polícia de Guardas (Foto: Reprodução)

Casal estava separado há 2 anos, mas morava no mesmo prédio (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

