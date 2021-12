PM mata esposa, filho e comete suicídio em apartamento na Pituba

O subtenente Cláudio Guimarães Muller, 43 anos, lotado na 35ª Companhia Independente de Polícia Militar, matou seu filho e sua esposa, identificada como Catarina Teixeira Muller, fisioterapeuta, e em seguida cometeu suicídio, no início da tarde desta quarta-feira, 15, no bairro da Pituba.

Segundo informações da Polícia Militar (PM-BA), os corpos foram encontrados no interior do apartamento, no Edifício Arpoador, situado no loteamento Aquarius.

Não há informações sobre qual teria sido a motivação do crime. Cláudio integrava a CIPM há 18 anos.

