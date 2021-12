PM marca reunião com rodoviários para tratar de insegurança

A Polícia Militar irá se reunir com os rodoviários nesta quarta-feira, 28, a partir das 16h30, no quartel do Comando Geral, no Largo dos Aflitos. A reunião, segundo a assessoria da Polícia Militar, será para atender as demandas do Sindicato dos Rodoviário da Bahia sobre o clima de insegurança no bairro da Mata Escura.

Dois ônibus de transporte coletivo foram incendiados na manhã da última sexta-feira, 23, no bairro da Mata Escura. Um dos veículos fazia a linha Estação Pirajá-Itapuã e foi interceptado na Avenida Cardeal; o outro coletivo foi queimado na Rua Jardim Pampulha.

Segundo a polícia, a ação criminosa aconteceu por volta das 8h e foi motivada pela morte de dois suspeitos durante operação policial na região. Após os ataques, o policiamento foi reforçado no local pela Polícia Militar, Rondesp, 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Operação Gêmeos e Batalhão de Choque para evitar outros atos de vandalismo e violência.

Na sexta-feira, 23, após os ataques, os rodoviários pararam de circular no bairro, segundo informou o diretor de Imprensa do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Daniel Mota Neto. Os ônibus foram recolhidos do final de linha do bairro e encaminhados para as garagens, mas voltaram a circular parcialmente já na manhã do último sábado, 24.

"Existe um clima de tensão entre os trabalhadores, mas estamos circulando com os ônibus", afirmou Daniel Mota Neto.

<GALERIA ID=19802/>

adblock ativo