PM leva tiro de raspão na cabeça durante patrulhamento no Arenoso

Um policial militar da 23ª Companhia Independente (CIPM/Cabula), que não teve o nome revelado, foi baleado em Salvador na noite de sábado, 8. Ele foi atingido por um tiro de raspão na cabeça, por volta das 20h19, durante patrulha no bairro do Arenoso.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), policiais da 23ª faziam rondas na localidade rua da Horta, conhecida como "Sovaco das Cobras", quando homens armados efetuaram disparos contra a guarnição.

Ainda de acordo com a PM, o policial foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Santos (HGRS), no bairro do Cabula. Ele passou por avaliação médica e não corre risco de morte.

Equipes realizaram diligências para localizar os criminosos. Até o fim da manhã, ninguém havia sido preso. A polícia investiga o caso.

adblock ativo