PM instala placas que identificam Companhias Independentes

As ruas de Salvador ganham nova sinalização com a instalação das placas informativas do projeto piloto do Comando do Policiamento Regional (CPRC) Atlântico da Polícia Militar, que já instalou 54 placas na área de atuação do comando, que vai do bairro da Barra até São Cristóvão. As placas informam qual a Companhia Independente (CIPM) atua na região, o telefone fixo de contato e ainda o número para casos de emergência, o 190. O objetivo é que, em 2015, essa ação seja ampliada também para os outros Comandos policias da capital baiana.

De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, o capitão Bruno Ramos, a ideia do projeto piloto é identificar e tornar do conhecimento da população que as áreas da cidade pertencem a um determinado comando, o qual deve ser procurado quando necessário. "O principal ponto dessa ação é informar para que o cidadão saiba que ele pode recorrer a uma unidade mais próxima de sua casa, de seu estabelecimento comercial, caso haja uma demanda. Importante salientar que as chamadas de situação de emergência ainda devem ser realizadas através do 190, que é o canal especializado para atender rapidamente qualquer necessidade da população", explicou o capitão.

