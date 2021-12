PM identifica suspeitos do toque de recolher em 4 bairros

A Polícia Militar informou que identificou pelo menos cinco pessoas suspeitas de espalhar, por meio das redes sociais, o boato do toque de recolher nos bairros de Santa Mônica, Pero Vaz, Iapi e Liberdade, em Salvador.

A informação foi confirmada pela 37ª Companhia Independente (CIPM/Liberdade), e assessoria de comunicação da corporação, nesta quinta-feira, 12.

Segundo a PM, os suspeitos seriam integrantes do grupo que trocou tiros com policiais militares na noite de terça-feira, 10, em Santa Mônica. No confronto, um homem suspeito de tráfico de drogas foi morto.

A polícia informou ainda que estão sendo feitas rondas nos bairros para tentar localizar os envolvidos. Os nomes não foram divulgados para não atrapalhar o andamento das investigações.

Ônibus



Os ônibus voltaram a circular nos bairros de Pero Vaz e Santa Mônica, na manhã desta quinta. O serviço estava suspenso desde esta quarta, 11, depois que um suposto toque de recolher foi imposto por traficantes em quatro bairros de Salvador.

adblock ativo