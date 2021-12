PM frustra assalto, prende trio e recupera carro roubado

Três jovens que pretendiam praticar assaltos no bairro da Pituba, em Salvador, tiveram os planos frustrados na manhã desta quinta-feira, 9. Joelbson Alves Rocha, o Galego, 18 anos, Everton Oliveira Santos, 23, e Igor Santana Souza Silva, 19, foram surpreendidos com um carro roubado e um revólver calibre 38.

Segundo informações da 16ª DT (Pituba), uma guarnição da 13ª CIPM (Pituba) que passava pela região realizou a abordagem, por volta das 11h. Em depoimento à delegada Maria Selma Lima, titular da unidade, os suspeitos confessaram que o plano era roubar uma ótica localizada na Avenida Paulo VI.

A dona do veículo, tomado de assalto em Piatã, na quarta, 8, compareceu à delegacia e reconheceu os criminosos. Joelbson, Everton e Igor responderão por porte ilegal de arma e pelo roubo do automóvel. Embora não tivessem passagens pela polícia, eles são apontados como contumazes no crime.

Conforme denúncias, o trio costumava agir em uma passarela da Jaqueira do Carneiro, localizada na BR-324.

Comprar droga

Mentor do plano, Joelbson confessou que o objetivo do assalto era conseguir dinheiro para sustentar o vício. "Se eu quisesse óculos, compraria de R$ 10. Eu quero é dinheiro para comprar minha droga", reiterou.

Igor, por sua vez, disse que "só aceitou o convite por precisão, porque o diabo atentou". "Não sei nem onde fica a Jaqueira do Carneiro. Eu vendo lanche no Largo do Tanque, todo mundo me conhece lá, mas acabei entrando nessa laranjada aí", negou ele. Já Everton falou que era o "piloto" do grupo.

adblock ativo