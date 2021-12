PM forma servidores para atendimento aos turistas

Policiais militares especializados em atendimento aos turistas passarão a operar nos principais pontos de visitação da capital baiana, a exemplo do Elevador Lacerda, Dique do Tororó, Centro Histórico, Mercado Modelo, Porto de Salvador, Barra, Rio Vermelho, Ondina, Bonfim, entre outros.

Uma turma formada por 138 oficiais e praças concluiu, na sexta-feira, 11, o Curso de Policiamento Turístico do Batalhão Especializado de Polícia Turística (Beptur), após uma cerimônia realizada na antiga Faculdade de Medicina, no Pelourinho.

Capacitados para trabalharem também no receptivo aos baianos e a turistas, os policiais participaram de uma capacitação por um mês, quando tiveram aulas de inglês operacional, história dos monumentos da cidade, turismo, cidadania, numa formação que vai além da segurança pública.

Criado em maio deste ano, o batalhão já dispõe de 282 policiais militares preparados para atender à capital baiana e, segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, esse tipo de policiamento deve ser expandido de maneira permanente para outros pontos da Bahia.

"Estamos fazendo isso não só para o turista. É um serviço que será destinado para atender toda a sociedade baiana", assegurou Brandão.

Aproximação

O comandante do Beptur, tenente-coronel Josehilton dos Santos, explica que este é um tipo de policiamento para fazer o trabalho de aproximação, de informação turística, que atua também como uma polícia comunitária.

Dezessete oficiais qualificados para atuar como multiplicadores dos conhecimentos adquiridos, com o objetivo de formar os demais colegas da tropa, para reforçar o trabalho do batalhão. Foram certificadas as terceira e quarta turmas de praças, além da primeira turma de oficiais do batalhão especializado.

"Além de garantir segurança, os policiais estão preparados para receber bem e atender as necessidades dos visitantes", destacou o comandante do Beptur, tenente-coronel Josehilton dos Santos.

Um dos formandos é o subcomandante Beptur, major Jaime de Freitas Neto, que celebrou a especialização. "Aprendemos inglês instrumental, história dos pontos turísticos, para oferecer um serviço de qualidade".

adblock ativo