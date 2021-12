PM foi morto após briga de trânsito, diz polícia

A Polícia Civil confirmou a motivação do homicídio do soldado Éder Ricardo Cardoso de Oliveira, 39 anos. De acordo com a investigação, o PM foi assassinado na noite de domingo, 17, após uma briga de trânsito envolvendo o mototaxista Angel Vinícius Pessoa Freitas e um enteado da vítima instantes antes no bairro de Cajazeiras.

Segundo a investigação, Angel teria ido atrás do jovem, que estava acompanhado do irmão e de Éder. Ao avistar o trio, ele ordenou que Ismael Santos Santana da Cruz, 25 anos, o MC, atirasse em direção ao rapaz. O policial teria revidado e matado Angel. Contudo, Éder também foi ferido e não resistiu.

Os enteados dele Erivaldo Jorge Pereira Júnior, 24 anos, e Igor Barroso dos Santos Vital, 18 anos, também foram feridos.

No dia seguinte ao crime, MC foi morto durante um confronto com policiais militares. De acordo com a PM, uma guarnição foi enviada para averiguar informações de que um grupo comemorava a morte do soldado. Ao chegar ao local, houve troca de tiros e MC foi baleado. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

