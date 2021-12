Mais de 60 policiais militares da 48ª CIPM, Grupamento Aéreo (Graer), Rondesp Central e Esquadrão Águia estão realizando uma operação no bairro de Sussuarana, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 1º, para reforçar a segurança no local após traficantes protagonizarem cenas de terror no Parque Jocélia. Na madrugada de terça-feira, 30, por volta das 4h, criminosos da Mata Escura teriam tentado invadir a localidade em uma disputa por ponto de tráfico de drogas (vídeo abaixo).

De acordo com o Comandante-Geral da Polícia Militar, Anselmo Brandão, o policiamento no local será permanente até estabelecer a tranquilidade na região. "A operação pretende mostrar para a sociedade, que, apesar do tiroteio, estamos presentes. Isso acontece devido à liberação de presos durante a pandemia, o que está provocando a briga de facções. Nós não vamos aceitar. Nossa presença aqui é a presença do Estado", declarou em entrevista à TV Bahia.

A intensa troca de tiros na madrugada de terça assustou moradores do bairro. A situação foi registrada por volta das 4h, na região do Parque Jocélia. Também nesta terça, foram apreendidos coletes balísticos e pouco mais de 4 mil pinos que seriam usados para embalar cocaína, segundo divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

De acordo com nota emitida pela pasta, as guarnições faziam incursões nas localidades Novo Horizonte e Parque Jocélia, quando criminosos correram e abandonaram sacolas em um matagal. Nelas, estavam sete coletes balísticos, uma roupa camuflada e pouco mais de 4 mil pinos que seriam usados para embalar a droga.

Na segunda-feira, 29, na mesma região, o Batalhão de Choque localizou um fuzil e uma espingarda.

Da Redação PM faz operação em Sussuarana após cenas de guerra no Parque Jocélia; assista

adblock ativo