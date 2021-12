PM fará entrega de documentos perdidos na Lavagem do Bonfim

Para aqueles que perderam alguma documentação, durante o festejo da Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira, 12, a Polícia Militar, disponibilizará no posto da Ouvidoria, no SAC do Shopping Barra, os documentos recolhidos pelas companhias.

Antes de ir ao local, deve-se acessar o site www.pm.ba.gov.br e, após clikar no link da Ouvidoria, verificar se a documentação perdida está cadastrada. Ao encontrá-la no site, é necessário anotar o número do lote para apresentar no SAC, acompanhado de identidade com foto ou comprovante de registro do roubo ou da perda do documento.

Os documentos ficarão disponíveis por 30 dias, a partir da próxima terça-feira,17.

